Das Bundeskabinett will heute gesetzliche Verbesserungen für die Organspende verabschieden.

Der Entwurf von Bundesgesundheitsminister Spahn sieht eine höhere Vergütung für Krankenhäuser vor, die ein Spenderorgan entnehmen. Kleineren Kliniken sollen künftig mobile Ärzteteams zur Seite stehen, um die medizinischen Voraussetzungen für Entnahmen festzustellen.



Zudem will das Kabinett den künftig geltenden Mindestlohn festsetzen. Derzeit liegt er bei 8 Euro 84. Die zuständige Kommission empfielt, ihn bis nächstes Jahr auf 9 Euro 19 und ab 2020 auf 9 Euro 35 pro Stunde zu erhöhen. Bundesfinanzminister Scholz schrieb in einem Gastbeitrag für die "Bild"-Zeitung, er halte einen Mindestlohn von 12 Euro für angemessen. Die Unternehmen sollten nicht am Lohn sparen. Die Linkspartei und Teile der SPD fordern schon länger eine Anhebung des Mindestlohns.