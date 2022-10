Internationale und europarechtliche Regeln zum Umgang mit Cannabis könnten der Legalisierung in Deutschland entgegenstehen. (imago-images / IPON / Stefan Boness)

Nach den Plänen der Ampel-Koalition soll die Droge und ihr Wirkstoff Tetrahydrocannabinol, kurz: THC, künftig rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden. Erwerb und Besitz von bis zu 30 Gramm zu Genusszwecken sollen straffrei sein. Der private Eigenanbau in begrenztem Umfang würde erlaubt und ein Verkauf an Erwachsene in lizenzierten Fachgeschäften und möglicherweise auch Apotheken ermöglicht werden. Ob es dazu kommt, ist aber noch offen. Internationale und europarechtliche Regeln zum Umgang mit Cannabis könnten der Legalisierung in Deutschland entgegenstehen. Der rechtliche Rahmen biete begrenzte Optionen, das Koalitionsvorhaben umzusetzen, heißt es im Eckpunktepapier.

Der Vorsitzende des Apothekerverbands Nordrhein, Preis, äußerte sich in der "Rheinischen Post" mit Hinweis auf ethische Konlikte kritisch. Man sei zwar aufgrund fachlicher Expertise bestens geeignet, die notwendigen Qualitätsstandards bei der Abgabe und Beratung zu erfüllen. Apothekerinnen und Apotheker seien aber Heilberufler.

