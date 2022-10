Das Bundeskabinett beschließt Fachkräfte-Strategien. (Kay Nietfeld/dpa)

Die Ministerrunde beschloss, die Aus- und Weiterbildung zu verbessern und Frauen stärker in den Arbeitsmarkt zu bringen. Darüber hinaus soll das Einwanderungsgesetz modernisiert werden. Bundesarbeitsminister Heil und Bundesinnenministerin Faeser, beide SPD, wollen in den nächsten Wochen konkrete Vorschläge dazu präsentieren. Heute früh hatte Heil erklärt, man müsse auf die Potenziale in eigenen Land schauen. Vor allem viele Frauen arbeiteten unfreiwillig in Teilzeit. Zudem hätten viele Beschäftigte den Anschluss an neue Technologien verpasst.

Laut einer Studie des Bundesarbeitsministeriums werden im Jahr 2026 rund 240.000 Fachkräfte fehlen.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.