Blumen im Angedenken an die Opfer des Terroranschlages vom 11. März 2004 in Madrid. (AFP / Philippe Desmazes)

Bundesinneministerin Faeser erklärte, dass der Nationale Gedenktag ab diesem Jahr begangen werde. Er werde ein Tag der Erinnerung, des Mitgefühls, aber auch der Mahnung sein, mit aller Entschlossenheit gegen terroristische Bedrohungen vorzugehen, betonte die SPD-Politikerin. Auch in den vergangenen Jahren hätten furchtbare terroristische Taten etwa am Berliner Breitscheidplatz, in Halle und Hanau Deutschland erschüttert. Islamistische, rechtsextremistische und linksextremistische Anschläge hätten in der Nachkriegsgeschichte großes Leid verursacht, führte Faeser aus und fügte hinzu: "Wir wollen, dass die Opfer nie vergessen werden."

Die Ministerrunde beschloss zudem, mehrere Steuererleichterungen, die Bürgern und Unternehmen in der Corona-Krise helfen sollen. Arbeitnehmer sollen auch für dieses Jahr in der Steuererklärung eine Homeoffice-Pauschale geltend machen können. Für Unternehmen sind erweiterte Möglichkeiten für die steuerliche Verrechnung von coronabedingten Verlusten mit Gewinnen der Vorjahre vorgesehen. Außerdem sollen verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten etwa für Maschinen Investitionsanreize geben. Der geplante Bonus für Pflegekräfte vor allem in Krankenhäusern soll bis zu einer Höhe von 3.000 Euro steuerfrei bleiben. Der Großteil der Maßnahmen ist Teil des Koalitionsvertrags von SPD, Grünen und FDP. Die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat steht noch aus.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.