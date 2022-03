Der Kabinettstisch im Bundeskanzleramt in Berlin. (dpa/Kay Nietfeld)

Das Kabinett billigte den Etatentwurf von Bundesfinanzminister Lindner, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Regierungsvertreter meldet. Lindner plant in diesem Jahr zusätzliche Schulden von knapp 200 Milliarden Euro. Davon sind laut dem Entwurf 99,7 Milliarden Euro für den Kernhaushalt und 100 Milliarden Euro für ein Sondervermögen für die Bundeswehr vorgesehen. Details seiner Planungen will Lindner am Nachmittag vorstellen.

Zudem beschloss das Kabinett erste steuerliche Entlastungen als Reaktion auf die sprunghaft gestiegenen Energiepreise, wie Lindner auf Twitter mitteilte. Demnach wird der Arbeitnehmerpauschbetrag bei den Werbungskosten rückwirkend zum 1. Januar 2022 um 200 auf 1.200 Euro erhöht. Dies gilt auch für die Erhöhung des Grundfreibetrages bei der Einkommensteuer. Er wird um 363 auf 10.347 Euro angehoben. Fernpendler können zudem ab dem 21. Kilometer rückwirkend zum Jahresanfang 38 Cent pro Entfernungskilometer bei der Steuer geltend machen.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.