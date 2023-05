Verkehrspolitik

Der Kabinettstisch im Bundeskanzleramt in Berlin. (dpa/Kay Nietfeld)

Dabei geht es sowohl um Schienen- und Wasserwege als auch um 144 Autobahnprojekte, die als besonders dringlich angesehen werden. Die Nichtberücksichtigung des Ausbaus der A23 in Schleswig-Holstein sorgt für Streit in der Ampel-Koalition. Zwischen FDP und Grünen gibt es gegenseitige Schuldzuweisungen. Verkehrsminister Wissing sagte, das Projekt sei auf Bitten von Wirtschaftsminister Habeck zunächst ausgenommen worden. Von Seiten des Grünen-Politikers hieß es, Wissing habe die A23 schon in der Beschlussvorlage für den Koalitionsausschuss Ende März gar nicht aufgelistet gehabt. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther von der CDU kritisierte den Streit als ein "unwürdiges Schauspiel" auf Kosten der Berufspendler.

