Das Bundeskabinett befasst sich heute mit dem geplanten Heizkostenzuschuss. (imago / Liesa Johannesssen)

Bundesbauministerin Geywitz verteidigte die geplante Summe von 135 Euro für einen Einzelhaushalt. Dies sei für viele Menschen viel Geld, sagte die SPD-Politikerin im RBB-Hörfunk. Ihr sei wichtig, dass der Zuschuss ganz schnell bei den Haushalten ankomme. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hatte dagegen einen deutlich höheren Zuschuss von mindestens 500 Euro pro Haushalt gefordert.

Die Einmalzahlung sollen Wohngeldbezieher, Bafög-Empfänger und Auszubildende mit Anspruch auf Beihilfen erhalten. Für Zwei-Personen-Haushalte sind 175 Euro vorgesehen, für jeden weiteren Mitbewohner noch einmal 35 Euro. Der Bundestag wird voraussichtlich im März entscheiden. In Kraft treten soll das Gesetz spätestens Anfang Juni.

Zuschuss für rund 710.000 Haushalte

Das Geld soll ausgezahlt werden, bevor die Betriebskostenabrechnungen mit den Heizkosten für den Winter fällig werden. Empfänger sind rund 710.000 Haushalte in Deutschland. Insgesamt kostet das Vorhaben den Bund rund 130 Millionen Euro. Hintergrund sind die stark gestiegenen Energiepreise. Wie diese insgesamt für die Bürger abgefedert werden könnten - auch das ist umstritten.

Die Bundesbauministerin lehnt eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Energiepreise - wie dies etwa die Linke verlangt - ab. Der Staat benötige die Einnahmen, um handlungsfähig zu sein. Zugleich verwies Geywitz auf die geplante Abschaffung der EEG-Umlage, von der alle profitieren würden. EEG steht für Erneuerbare Energien Gesetz. Die Umlage ist ein Aufschlag auf den Preis, mit dem beispielsweise Technologien zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen gefördert werden sollen.

Grüne gegen rasche Abschaffung der EEG-Umlage

Der Zeitraum für die Abschaffung der EEG-Umlage ist allerdings in der Ampelkoalition umstritten. Ursprünglich sollte sie ab kommenden Jahr gestrichen werden. Nun fordert die FDP angesichts der Preisentwicklung die Abschaffung bereits im Sommer. Dies wiederum lehnen die Grünen ab: Deren klimapolitische Fraktionssprecherin Nestle sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, sie halte gezielte Hilfen für besser. So koste es rund fünf Milliarden Euro, die Umlage um einen Cent abzusenken. Schon mit der Hälfte dieser Summe könne "locker" all denen geholfen werden, die akute Probleme hätten.

Der Sozialverband VdK hatte zuletzt verlangt, die Energiekosten dauerhaft in das Wohngeld einzurechnen und jährlich an die Preisentwicklung anzupassen. Ein Bündnis aus Verbänden um den Bundesverband der Verbraucherzentralen, den Deutschen Mieterbund und die Deutsche Umwelthilfe appellierte an die Regierung, kurzfristig eine verbraucherfreundliche Strompreisreform umzusetzen. Dazu gehöre neben einer Abschaffung der EEG-Umlage auch eine vorübergehende Senkung der Stromsteuer auf das EU-Minimum.

Rekordpreis für Superbenzin

Die Kraftstoffpreise stiegen unterdessen weiter an: Der Preis für Superbenzin der Sorte E10 erreichte heute in Deutschland einen neuen Rekordwert. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt kostete gestern ein Liter 1,712 Euro, wie der ADAC mitteilte. Damit übertraf der Preis das bisherige Allzeithoch von 1,709 Euro aus dem Jahr 2012. Auch der Diesel-Preis erreichte mit 1,640 Euro pro Liter einen Höchststand.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.