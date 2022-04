Rente

Bundeskabinett bringt Rentenerhöhung auf den Weg

Das Bundeskabinett will heute die Rentenerhöhung auf den Weg bringen. Am 1. Juli sollen die Renten in Westdeutschland um 5,35 Prozent steigen, im Osten um 6,12 Prozent. Der Paritätische Wohlfahrtsverband sieht die Erhöhung kritisch: Von dem zusätzlichen Geld würden die Rentnerinnen und Rentner nichts spüren.

13.04.2022