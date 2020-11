Die nächste Bundestagswahl wird aller Voraussicht nach am 26. September 2021 stattfinden.

Dieses Datum empfahl das Bundeskabinett. Bei der Empfehlung hätten unter anderem die Termine der Schulferien in den Bundesländern eine Rolle gespielt, sagte eine Regierungssprecherin. Die endgültige Entscheidung trifft Bundespräsident Steinmeier.



Das Kabinett billigte zudem den Rentenbericht. Demnach müssen sich die Rentner in Westdeutschland wegen der Corona-Pandemie im nächsten Jahr auf eine Nullrunde einstellen. Im Osten ist wegen des Gesetztes zur Anpassung des Rentenniveaus mit einem leichten Plus von 0,7 Prozent zu rechnen.



Die sogenannte Rentengarantie sorgt dafür, dass die Bezüge trotz aktuell sinkender Löhne nicht gekürzt werden. Allerdings fallen spätere Erhöhungen wegen eines Ausgleichsmechanismus' dann geringer aus.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.