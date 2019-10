Die CSU braucht nach eigenen Angaben mehr Zeit, um die Details des Klimaschutzprogramms zu prüfen.

Landesgruppen-Chef Dobrindt sagte in Berlin, man wolle das Paket nicht aufhalten, aber vor dem endgültigen Beschluss gewisse Bedenken ausräumen. Er rechne aber damit, dass das Klimaprogramm in der kommenden Woche vom Kabinett beschlossen werde.



Die SPD reagierte verärgert. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Miersch, sagte in Berlin, alle in der Regierung müssten begreifen, dass die Zeit für Kompetenzgerangel und Machtspiele vorbei sei. Der SPD-Abgeordnete Lauterbach kritisierte, die Regierung verschleppe die CO2-Senkung genau in den Jahren, in denen es um alles gehe. Das Kabinett hatte heute die Finanzierungspläne, nicht aber die Maßnahmen im Detail verabschiedet.