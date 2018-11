Das Bundeskabinett hat gesetzliche Neuregelungen beschlossen, um Diesel-Fahrverboten in Städten zu erschweren.

Mit der Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes sollen Fahrverbote künftig erst dann verhängt werden dürfen, wenn die Schadstoffbelastung deutlich über dem Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft liegt. In Städten mit relativ geringen Überschreitungen von bis zu 50 Mikrogramm seien Fahrverbote nicht verhältnismäßig, heißt es in der Novelle. Hier reichten andere Maßnahmen. Die Städte sollen aber weiter frei darüber entscheiden können.



Die meisten Kommunen, in denen die Grenzwerte überschritten werden, liegen unterhalb der Marke von 50 Mikrogramm Stickstoffdioxid.