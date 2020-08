Die Bundesbürger sollen sich künftig einen besseren Überblick verschaffen können, mit wie viel Rente sie im Alter rechnen können.

Das Bundeskabinett will heute einen Gesetzentwurf für eine digitale Rentenübersicht verabschieden. Er sieht die Einrichtung eines Internetportals vor, das den Versicherten Informationen zum Stand ihrer gesetzlichen, privaten und betrieblichen Rente bietet. Bisher gibt es verschiedene Träger für die jeweiligen Altersleistungen, die in eigener Form über Zwischenstände informieren. Das Portal soll schrittweise bis 2023 aufgebaut werden.



Das Bundeskabinett will heute außerdem eine Erhöhung der Gebühren für einen neuen Personalausweis beschließen. Statt 28,80 Euro soll die Ausstellung vom kommenden Jahr an 37 Euro kosten.



Weiteres Thema im Kabinett ist die Bund-Länder-Vereinbarung zu Strukturhilfen für die Kohleregionen. Die vom Kohle-Ausstieg besonders betroffenen Länder sollen vom Bund bis zum Jahr 2038 rund 40 Milliarden Euro erhalten.