Das Bundeskabinett hat die Verordnung zu den Rechten von Geimpften und Genesenen in der Pandemie beschlossen. Das teilte Justizministerin Lambrecht in Berlin mit. Jetzt steht noch die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat aus. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach mahnte im Dlf zur Vorsicht.

Sie gehe davon aus, dass die Länderkammer am Freitag beschließen könne, so dass die Verordnung schon am Wochenende gelten werde, sagte die SPD-Politikerin. Laut einem Verordnungsentwurf des Bundesjustizministeriums sollen bestimmte Einschränkungen der Grundrechte für vollständig Geimpfte und Covid-Genesene nicht mehr gelten. Sie sind dann beispielsweise von der nächtlichen Ausgangssperre ausgenommen, die bei hohen Inzidenzen in Kraft tritt. Auch für private Treffen sollen bestimmte Regelungen aufgehoben werden.



Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt sagte, ihre Partei werde der Verordnung zustimmen. Das, was vorgelegt worden sei, sei als Schritt jetzt sinnvoll. Gleichwohl könne man an vielen Stellen noch diskutieren, etwa wie es mit Draußensport für Geimpfte sei. Zudem müsse sichergestellt werden, dass der Impfnachweis fälschungssicher erbracht werden könne. Zuvor hatte bereits die gesundheitspolitische Sprecherin der Unions-Bundestagsfraktion, Maag, betont, man trage den Verordnungsentwurf von Bundesjustizministerin Lambrecht mit. Zwar seien einige Details noch zu klären. Die Zeit dränge auch angesichts zahlreicher in Karlsruhe anhängiger Verfassungsklagen gegen die sogenannte Bundesnotbremse.



Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach mahnte dagegen zur Vorsicht. Er sagte im Deutschlandfunk, man dürfe nicht auf den letzten Metern das Erreichte aufs Spiel setzen. Lauterbach lehnte etwa eine Öffnung von Geschäften, Kneipen und Restaurants für vollständig Geimpfte ab. Solche Maßnahmen könnten zu Spannungen in der Gesellschaft führen und seien darüber hinaus kaum zu kontrollieren. Bald sei man in der Lage, jeden zu impfen, der dies möchte, so Lauterbach.

Auch Amtsärzte warnen

Die deutschen Amtsärzte kritisieren die Pläne des Bundes, vollständig Geimpfte bei der Einreise aus Risikoländern von Test- und Quarantänepflichten zu befreien. Die Vorsitzende des Bundesverbands, Teichert, sagte der Funke-Mediengruppe wörtlich: "Ohne umfassende Tests verlieren wir den Überblick über das Infektionsgeschehen - gerade auch mit Blick auf die Virusvarianten." Gesundheitsminister Spahn hatte angekündigt, dass bei der Einreise künftig ein vollständiger Impfnachweis ausreichen soll, um von den bisherigen Auflagen befreit zu werden.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.