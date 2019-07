Für E-Books und digitale Zeitungen soll künftig der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent gelten.

Das Bundeskabinett verabschiedete in Berlin einen entsprechenden Gesetzentwurf. Bislang galt in Deutschland für E-Publikationen im Gegensatz zu gedruckten Büchern, Zeitungen und Zeitschriften der Steuersatz von 19 Prozent.



"Bücher, Zeitungen und Zeitschriften sind auch steuerlich gleich zu behandeln - unabhängig davon, ob sie auf Papier oder in elektronischer Form erscheinen", begründete Kulturstaatsministerin Grütters (CDU) den Schritt. Eine vielfältige Presselandschaft sei für eine freie und unabhängige Meinungsbildung unverzichtbar - ganz gleich, ob die Inhalte online oder gedruckt vermittelt würden.



Die bisherige Ungleichbehandlung von gedruckten und digitalen Publikationen war europarechtlich begründet. So hatte zunächst eine EU-Regelung einen Mindestmehrwertsteuersatz von 15 Prozent bei elektronischen Publikationen vorgeschrieben. Ende 2018 wurde diese Regelung gekippt.