Das Bundeskabinett will kleine und mittelständische Firmen unterstützen, die trotz der Corona-Krise weiterhin ausbilden.

Der Beschluss des Kabinetts sieht außerdem Zahlungen für Unternehmen vor, die Azubis von anderen Ausbildungsstätten übernehmen, wenn diese pandemiebedingt Insolvenz anmelden mussten. Die Unternehmen bekommen für jeden 2020 abgeschlossenen Ausbildungsvertrag einmalig 2.000 Euro. Für Firmen, die ihre Kapazitäten sogar aufstocken, ist eine Prämie von 3.000 Euro pro Azubi vorgesehen.



Zudem verabschiedete die Ministerrunde finanzielle Hilfen für Kommunen. Wie das Bundesfinanzministerium mitteilte, gleicht der Bund in diesem Jahr die Hälfte der Ausfälle bei der Gewerbesteuer aus. Außerdem beteiligt er sich künftig in einem höheren Maß an den Unterkunftskosten für Hartz-IV- und Grundsicherungsempfänger.



Zu Beginn hatte das Kabinett das Arbeitsprogramm für die am 1. Juli beginnende deutsche EU-Ratspräsidentschaft beschlossen.