Das Bundeskabinett befasst sich heute in Berlin mit einem Ausbau der Ganztagsbetreuung von Grundschülern.

Für die Finanzierung soll ein Sondervermögen in Höhe von zwei Milliarden Euro aufgebaut werden. Der Bund will damit Länder und Kommunen bei Investitionen in Räume und Gebäude unterstützen. Union und SPD hatten im Koalitionsvertrag vereinbart, für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf bis 2025 einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Kindern im Grundschulalter einzuführen.



Härtere Strafen soll es künftig für Menschen geben, die bei Unfällen Todesopfer filmen oder fotografieren. Bisher bezieht sich das Strafrecht nur auf entwürdigende Bilder von Lebenden.



In einer weiteren Vorlage geht es um heimlich angefertigte Fotos etwa unter Röcken oder von Dekolletés. Dies soll nicht mehr als Ordnungswidrigkeit gelten, sondern als Straftat.