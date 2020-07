Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten hat die geplanten Neuregelungen für die Fleischindustrie als "historisch" begrüßt.

In einem zweiten Schritt seien nun bundesweite Tarifverträge nötig, um gute Löhne und Arbeitsbedingungen verbindlich zu regeln. Der Zentralverband der Geflügelwirtschaft dagegen kritisierte den vom Bundeskabinett beschlossenen Gesetzentwurf und kündigte eine sorgfältige juristische Prüfung an. Die Regierung setze die Fleischproduktion in Deutschland aufs Spiel, man rechne mit steigenden Preisen. Bundesarbeitsminister Heil wies diese Befürchtung zurück. Das seien Ammenmärchen, es müsse dann eben auch über die Gewinnmargen in der Branche gesprochen werden.



Der heute vom Kabinett gebilligte Gesetzentwurf sieht vor, den Einsatz von Werkvertrags- und Leiharbeitnehmern in der Fleischindustrie zu verbieten. Kleinere Betriebe sollen von der Regelung ausgenommen werden. Außerdem sind Mindestanforderungen für die Unterbringung von Beschäftigten vorgesehen sowie mehr Kontrollen und höhere Bußgelder. - Die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat steht noch aus.