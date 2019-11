Das Bundeskabinett hat die Halbzeitbilanz der Großen Koalition zur Kenntnis genommen. Die politische Bewertung soll den Parteien überlassen werden. Auf die Vorlage einer Zwischenbilanz hatten sich CDU, CSU und SPD vor zwei Jahren verständigt.

In dem Dokument listen die Bundesministerien auf mehr als 80 Seiten auf, welche Projekte aus dem Koalitionsvertrag zur Mitte der Legislaturperiode in ihren Bereichen umgesetzt wurden und welche noch nicht.



Kritik an der Arbeit der Regierung kam von Seiten der Arbeitgeber, Lob hingegen vom Deutschen Gewerkschaftsbund. BDA-Hauptgeschäftsführer Kampeter erklärte, es sei tragisch, dass die Große Koalition ihre große Mehrheit nicht für große Taten nutze. DGB-Chef Hoffmann sprach von einer ordentlichen Bilanz, vor allem im Bereich Arbeit und Soziales.