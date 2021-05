Das Bundeskabinett hat Investitionen zur Linderung sozialer Folgen der Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche auf den Weg gebracht.

Aus dem Hilfsprogramm sollen in diesem und im kommenden Jahr bis zu zwei Milliarden Euro fließen. Über die konkreten Maßnahmen müssen Bundestag und Bundesrat noch beraten. Finanziert werden sollen vor allem Nachhilfe- und Förderprogramme, aber auch die Mitgliedschaft in Sportvereinen, Musikunterricht sowie die Teilnahme an Feriencamps.



Bundesbildungsministerin Karliczek erklärte, mit dem Programm wolle man erreichen, dass Kinder möglichst "unbeschadet" durch die Pandemie kämen. Familienministerin Giffey sprach von einem klaren Signal, dass Kinder, Jugendliche und ihre Familien berücksichtigt würden.



Vom Kabinett ebenfalls gebilligt wurde ein Entwurf, der einen Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung von Kindern im Grundschulalter vorsieht. Ab dem Schuljahr 2026/27 sollen Kinder, die dann eingeschult werden, einen Betreuungsanspruch von mindestens acht Stunden an Wochentagen haben, auch in den Ferien.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 05.05.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 03.05.)

Test und Schutz

+ Impfungen: Was ist bei den Impfungen durch Hausärzte zu beachten? (Stand: 16.04.)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 03.05.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 20.04.)

+ Impfstoff: Höheres Thromboserisiko bei Vektorimpfstoffen? (Stand: 14.04.)

+ Impfungen: Sollten Schwangere gegen das Coronavirus geimpft werden? (Stand 03.05.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 12.04.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 02.04.)

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Mutation (Stand: 30.04.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 30.04.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.