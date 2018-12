Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat Spekulationen um ein Ministeramt für den früheren Unionsfraktionschef Merz zurückgewiesen.

Kramp-Karrenbauer sagte der "Zeit", sie habe beim letzten Kabinettsfrühstück nochmal durchgezählt und festgestellt, dass die Ministerrunde vollständig sei. Es gebe für die Kanzlerin also keinen Handlungsbedarf. Merz hatte zuletzt öffentlich erklärt, dass er sich ein Ministeramt zutraue. Regierungssprecher Seibert hatte in der vergangenen Woche betont, Bundeskanzlerin Merkel plane keine Änderungen.



Nach der knappen Niederlage in der Bewerbung um den Parteivorsitz hatten sich führende CDU-Politiker dafür ausgesprochen, Merz in die Parteiarbeit einzubinden. EU-Kommissar Oettinger betonte nun erneut in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die CDU brauche den Sachverstand und die Autorität von allen drei Bewerbern. Den ersten Zugriff auf die Kanzlerkandidatur habe die Vorsitzende, allerdings bedeute dies keinen Automatismus.