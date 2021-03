Mit einem Lobbyregister sollen Kontakte von Interessen-Vertretern zu Politikern künftig transparenter werden.

Das sieht ein neues Gesetz vor, das das Bundeskabinett heute auf den Weg gebracht hat. Demnach müssen sich Interessenvertreter in ein öffentliches Verzeichnis eintragen, wenn ihre Lobbyarbeit entweder regelmäßig betrieben wird, auf Dauer angelegt ist oder geschäftsmäßig für Dritte betrieben wird. Die Registrierungspflicht gilt gegenüber Abgeordneten und Fraktionen, aber auch gegenüber Mitgliedern der Bundesregierung. Justizminsiterin Lambrecht betonte, mit der Einführung eines Lobbyregisters werde endlich ein wirksames Instrument für mehr Transparenz in der Gesetzgebung geschaffen. Dass in das Gesetz die Lobbyarbeit gegenüber der Bundesregierung einbezogen werde, sei dabei ein entscheidender Faktor, denn die Erarbeitung von Gesetzentwürfen erfolge ganz überwiegend innerhalb der Regierung, betonte Lambrecht.

