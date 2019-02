Das Bundeskabinett hat die Auslandseinsätze der Bundeswehr um ein weiteres Jahr verlängert.

Darunter sind auch die deutsche Beteiligung am Nato-Einsatz "Resolute Support" in Afghanistan sowie für die Operation "Sea Guardian" zur Sicherung der Seewege im Mittelmeer. - Erforderlich ist noch die Zustimmung des Bundestags.



Bundeskanzlerin Merkel machte den deutschen Einsatz in Afghanistan langfristig von einer weiteren Präsenz der US-Truppen in dem Land abhängig. Sie sagte in Berlin, wenn sich Veränderungen ergäben, werde man immer wieder überprüfen müssen, ob das Engagement der Bundeswehr noch nötig sei. Hintergrund ist der angekündigte Abzug des US-Militärs unter anderem aus Afghanistan.



Nach Ansicht des CDU-Außenpolitikers Röttgen darf der Westen sein militärisches Engagement in dem Land nicht reduzieren. Sonst brauchten die Taliban nur noch warten, bis sie das Land wieder übernehmen könnten.