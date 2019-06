Das Bundeskabinett hat ein Konzept von Umweltministerin Schulze beschlossen, mehr Natur in die Städte zu bringen.

Stadtnatur leiste auch einen wichtigen Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel, heißt es in einem sogenannten Masterplan. Selbst kleinere Grünanlagen könnten die Temperaturen im Vergleich zur bebauten Umgebung bereits um 3 bis 4 Grad senken. Ziele seien mehr unversiegelte Flächen, mehr Natur in Stadtparks, Sportstätten, Schulen und Kindergärten.



Gebilligt wurde auch der Fortschrittsbericht zur Energiewende von Wirtschaftsminister Altmaier. Darin wird betont, die Energienachfrage in Deutschland sei jederzeit gedeckt. Es gebe ein hohes Maß an Versorgungssicherheit.