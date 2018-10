Das Bundeskabinett hat eine Erhöhung des Mindestlohns gebilligt.

Er steigt im nächsten Jahr von 8,84 Euro auf 9,19 Euro, und ein Jahr später dann auf 9,35 Euro.



Von führenden SPD-Politikern kommen aber Forderungen nach einer deutlich größeren Erhöhung. Bundesfinanzminister Scholz bezeichnet in einem Gastbeitrag in der "Bild"-Zeitung zwölf Euro als angemessen. Gleiches hatte kürzlich Bundestagsvizepräsident Oppermann gesagt, der die SPD dabei zur Schärfung ihres linken Profils aufrief.



Die FDP wies die Forderung zurück. Fraktionsvize Theurer sagte, es sei nicht die Aufgabe von Vizekanzler Scholz, aus parteipolitischer Verzweiflung ein Wettrennen beim Mindestlohn loszutreten. Das sei ordnungspolitisch falsch und ökonomisch unverantwortlich.



Die Ministerrunde brachte zudem einen Gesetzentwurf auf den Weg, um die Zahl der Organspenden in Deutschland zu erhöhen. Dafür soll die Vergütung in den Krankenhäusern verbessert werden. Die Novelle sieht zudem verbindliche Vorgaben für eine Freistellung der Transplantationsbeauftragten in den Kliniken vor.