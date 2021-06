Das Bundeskabinett hat Ethikregeln für Lobbyisten präzisiert und beschlossen.

Der Verhaltenskodex verpflichtet professionelle Interessenvertreter, ihr Anliegen und ihre Auftraggeber offenzulegen. Zudem soll es Lobbyisten untersagt werden, ihre Gesprächspartner durch finanzielle oder andere Vorteile zu beeinflussen. Der Verhaltenskodex ist im Lobbyregistergesetz verankert und soll Anfang 2022 in Kraft treten. Die Regelung muss noch vom Bundestag verabschiedet werden.



Zudem verabschiedeten die Minister eine Vorlage für die Kostenübernahme bei Krankenhausaufenthalten von Menschen mit Behinderung, die in diesem Fall auf eine Begleitperson angewiesen sind. Kommt ein Angehöriger mit in die Klinik, zahlt die Krankenkasse ihm oder ihr Krankengeld. Auf diese Kostenaufteilung hatten sich Bundesarbeitsminister Heil und Bundesgesundheitsminister Spahn verständigt.

