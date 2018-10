Kliniken sollen bessere Bedingungen für die Organspende bekommen.

Das beschloss das Bundeskabinett. Der Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Spahn sieht vor, die Vergütung für Krankenhäuser zu erhöhen, die ein Spenderorgan entnehmen. Zudem soll es verbindliche Vorgaben für eine Freistellung der Transplantationsbeauftragten in den Kliniken geben. Spahn sagte in Berlin, das Hauptproblem bei der Organspende sei nicht die Spendebereitschaft. Ein entscheidender Schlüssel liege vielmehr bei den Abläufen in vielen Kliniken.



Außerdem billigte das Kabinett die Erhöhung des Mindestlohns. Er steigt im nächsten Jahr von 8,84 Euro auf 9,19 Euro, und ein Jahr später dann auf 9,35 Euro.