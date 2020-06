Die Bundesregierung hat den zweiten Nachtragshaushalt mit einer Rekordneuverschuldung verabschiedet.

Es sind noch einmal rund 62 Milliarden Euro mehr als beim ersten Nachtragsetat im März zu Beginn der Corona-Krise. Damit steigt die Neuverschuldung für das laufende Jahr auf 218,5 Milliarden Euro. Mit den Geldern soll das Konjunkturpaket zur Linderung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie finanziert werden. Der Bundestag will noch vor der Sommerpause darüber abstimmen.



Mit einer zeitweisen Absenkung des Mehrwertsteuersatzes, einem Kinderbonus, Überbrückungshilfen für Unternehmen und Entlastungen für die Kommunen soll Deutschland möglichst schnell die Rezession überwinden.



Bundesfinanzminister Scholz sagte in Berlin, der Nachtragshaushalt zeige, dass die Regierung alles tue, damit Deutschland gestärkt aus der Krise hervorgehe. Er betonte, die Mittel seien auch deshalb möglich, weil man in der Vergangenheit die Staatsschulden erheblich reduziert habe.