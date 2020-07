Die Bundesregierung will den Bankensektor krisenfester machen und Anleger sowie Steuerzahler besser schützen.

Dazu verabschiedete das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf. Er sieht unter anderem vor, dass große Banken künftig einen Verlustpuffer von mindestens acht Prozent ihrer Bilanzsumme vorhalten müssen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Kosten etwaiger Bankenrettungen nicht von den Steuerzahlern getragen werden. In der Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren erhielten angeschlagene Institute Milliardenhilfen des Staates.



Anleihen, die besonders von Verlustrisiken betroffen sind, dürfen dem Entwurf zufolge nur noch in einer Stückelung von mindestens 50.000 Euro verkauft werden. Das soll Kleinanleger schützen.



Mit dem geplanten Gesetz setzt die Regierung Teile des EU-Bankenpakets in nationales Recht um.