Der unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Rörig, bleibt für weitere fünf Jahre im Amt.

Wie Bundesfamilienministerin Giffey in Berlin mitteilte, stimmte das Kabinett einer weiteren Berufung des 59-Jährigen zu. Giffey betonte, in Deutschland seien im Jahr 2017 rund 13.500 Kinder und Jugendliche Opfer sexualisierter Gewalt und Ausbeutung geworden. Besonders hohe Priorität hätten für sie die Aufarbeitung der Missbrauchs-Fälle in den Kirchen, sagte Giffey. Erneut betonte sie, kein Täter dürfe in einem Amt der Kirche bleiben. Rörig forderte die Länder auf, eigene Missbrauchsbeauftragte zu berufen. Vieles laufe noch sehr unkoordiniert, sagte er.