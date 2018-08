Die Bundesregierung will heute das Sofortprogramm für mehr Pflegekräfte auf den Weg bringen.

Dem Kabinett liegt ein Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Spahn vor. Demnach sollen auf Kosten der Krankenkassen in Altenheimen 13.000 neue Pflegekräfte eingestellt werden. Außerdem will der Bund dafür sorgen, dass ambulante Pflegedienste Unterstützung bei der Digitalisierung bekommen.



Patientenschützer kritisieren die Pläne der Bundesregierung. Der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, nannte die geplanten 13.000 Stellen gegenüber der Passauer Neuen Presse enttäuschend wenig. Dies bedeute gerade einmal sechs Minuten mehr Zeit am Tag für jeden einzelnen Pflegebedürftigen.