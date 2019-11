Menschen, die Fotos von Unfalltoten machen, sollen fortan bestraft werden können. Einen Gesetzentwurf hat die Bundesregierung heute auf den Weg gebracht.

Menschenwürde auch im Tod

Derartige Aufnahmen gelten demnach künftig als Straftaten. Es drohen Geld- und Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren. Justizministerin Lamprecht sagte, das Gesetz solle eine gesellschaftliche Diskussion über die Würde des Menschen auch im Tod anstoßen. Es sei unbegreiflich, wie sich Menschen an solchen Fotos ergötzen könnten. Dass diejenigen, die solche Fotos veröffentlichten, dafür auch noch mit Likes und Kommentaren belohnt würden, finde sie gruselig. Nach bisheriger Rechtslage sind nur die Behinderung von Sicherheitskräften und das Fotografieren von Verletzten strafbar.

Straftat "Upskirting"

Darüberhinaus will das Kabinett auch das heimliche Fotografieren und Filmen unter Rock oder Kleid - das sogenannte Upskirting - sowie in die Bluse unter Strafe stellen. Nach Ansicht der Ministerin werden Frauen dadurch zu Objekten degradiert. Zahllose Betroffene hätten sich bei der SPD-Politikerin mit der Bitte gemeldet, gegen Upskirting vorzugehen.



Bisher gilt solches Fotografieren meist als Ordnungswidrigkeit und wird nur dann als Straftat geahndet, wenn der Täter das Opfer berührt oder zusätzlich beleidigt und erniedrigt. In diesen Fällen können Betroffene die sofortige Löschung, Schadenersatz und gegebenenfalls eine Entschädigung verlangen. Fortan sollen auch Freiheitsstrafen möglich sein.

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung

Außerdem beschloss das Bundeskabinett eine Vorlage für einen Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung für jedes Grundschulkind ab 2025. Dafür soll in einem ersten Schritt ein Sondervermögen von zwei Milliarden Euro aufgebaut werden. Der Bund will damit Länder und Kommunen bei Investitionen in die rund 15.000 Grundschulen unterstützen.