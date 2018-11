Die Bundesregierung hat ein Strategiepapier zur Förderung der Forschung an Künstlicher Intelligenz beschlossen.

Zum Ende einer zweitägigen Kabinettsklausur in Potsdam kündigten Bundeskanzlerin Merkel und Vizekanzler Scholz an, dass die Bundesregierung bis 2025 drei Milliarden Euro dafür zur Verfügung stellen wird. Die Ausgaben sollen private Investitionen in der gleichen Höhe mobilisieren. Zudem werden 100 KI-Professuren geschaffen. Merkel sprach von einem großen Schritt nach vorne im internationalen Wettbewerb. "Made in Germany" solle auch bei der Künstlichen Intelligenz ein Markenzeichen werden.