Die Bundesregierung will die juristische Betreuung straffällig gewordener Jugendlicher verbessern.

Das Kabinett berät dazu heute über eine Vorlage, mit der das Justizministerium eine EU-Richtlinie umsetzen will. Demnach müssen Strafmündige unter 18 Jahren bereits vor der ersten Vernehmung von einem Rechtsanwalt vertreten werden. Bis jetzt brauchen sie in diesem Stadium nur in bestimmten Fällen einen Anwalt. Die neue Richtlinie soll berücksichtigen, dass Jugendliche die Tragweite von Strafverfahren weniger gut erfassen können als Erwachsene.