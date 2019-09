Die Bundesregierung unternimmt einen weiteren Schritt gegen die steigenden Mieten vor allem in großen Städten.

Das Kabinett beschloss eine Änderung bei der Berechnung der Vergleichsmiete, die sowohl Erhöhungen in bestehenden Verträgen als auch in neuen Mieten dämpfen soll. Danach sollen künftig die Mieten aus sechs statt nur vier Jahren herangezogen werden. Dadurch sinkt die Vergleichsmiete tendenziell, denn in den meisten Städten waren die Mieten vor sechs Jahren noch deutlich niedriger.



Zuvor hatte das Kabinett einen Gesetzentwurf zum Abbau von Bürokratie gebilligt. Dieser sieht unter anderem vor, dass der sogenannte "Gelbe Schein" für die Krankmeldung abgeschafft wird. Künftig sollen die Krankenkassen den Arbeitgeber digital informieren.