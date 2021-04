Im westafrikanischen Mali sollen künftig mehr deutsche Soldaten eingesetzt werden können.

Das Bundeskabinett in Berlin brachte eine Verlängerung der beiden Mandate auf den Weg. Dabei ist vorgesehen, die deutsche Beteiligung an der EU-Ausbildungsmission EUTM von bisher maximal 450 auf 600 Streitkräfte zu erhöhen. Deutschland übernimmt im Sommer zudem die Führung dieses Einsatzes.



Für die deutsche Beteiligung am UNO-Blauhelmeinsatz Minusma ist keine Veränderung vorgesehen, die Obergrenze bleibt bei 1.100 Bundeswehrsoldaten.

