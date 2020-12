Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die automatische Vertragsverlängerung zum Beispiel bei Fitnessstudios erschweren und die Kündigung solcher Verträge erleichtern soll.

Die Regelungen würden auch bei Handy-Verträgen, bei Streamingdiensten und ähnlichen Angeboten greifen. Nach den Worten von Justizministerin Lambrecht sollen Verbraucherinnen und Verbraucher gegen untergeschobene Verträge oder überlange Vertragslaufzeiten geschützt werden. Kunden würden viel zu häufig über den Tisch gezogen und benachteiligt. Auch bei unerwünschter Telefonwerbung soll es Verbesserungen geben. Vorgesehen ist ferner, dass per Telefon geschlossene Strom- und Gasverträge nur wirksam werden, wenn Verbraucher ihre Vertragserklärung auch in Textform abgeben, also etwa per E-Mail.



Das Bundeskabinett verständigte sich zudem auf die Ausweitung der Entschädigungsregeln für Eltern, die wegen geschlossener Kitas und Schulen nicht zur Arbeit können. Unter anderem soll es eine Verdienstausfallentschädigung vom Staat auch dann geben, wenn lediglich die schulische Präsenzpflicht ausgesetzt wird. Die Auszahlung soll über den Arbeitgeber erfolgen, der sich das Geld später erstatten lassen kann.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.