Das unter Federführung des Auswärtigen Amts erstellte Dokument soll einen Rahmen für die Beziehungen zur Volksrepublik setzen, die Deutschlands größter Warenhandelspartner ist. Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP hatten die Ausarbeitung der China-Strategie bereits 2021 in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Erarbeitet wurde sie unter Einbeziehung aller Bundesministerien sowie des Bundeskanzleramts. Außenministerin Baerbock will die Grundsätze der künftigen deutschen China-Politik am Mittag vorstellen.

Weitere Themen der Kabinettssitzung sind der Entwurf eines Bundes-Klimaanpassungsgesetzes sowie eine Änderung des Deutschen Richtergesetzes.

