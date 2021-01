Die Bundesregierung will die Grundrechte von Kindern in die Verfassung aufnehmen.

Dafür brachte das Kabinett eine Änderung des Grundgesetzes auf den Weg. Artikel 6 der Verfassung soll um eine Passage erweitert werden, die Kindeswohl, Persönlichkeitsentwicklung und einen Rechtsanspruch auf Anhörung Minderjähriger umfasst. Für eine Grundgesetzänderung ist eine Zweitdrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat notwendig.



Das Kabinett fasste zudem zahlreiche weitere Beschlüsse. So will die Bundesregierung die Antragspflicht für Insolvenzen weiter aussetzen - um die Unternehmen zu schonen, die von der Coronakrise schwer getroffen sind und die noch auf Hilfen vom Staat warten. Zudem soll das massenhafte Töten männlicher Küken nur noch bis Ende dieses Jahres erlaubt sein, und Versuchstiere in Wissenschaft und Wirtschaft sollen besser geschützt werden. Gastronomiebetriebe müssen den Regierungsplänen zufolge künftig Mehrwegverpackungen für Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Darüber hinaus soll auf nahezu alle Einwegverpackungen für Getränke vom kommenden Jahr an ein Pfand erhoben werden.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.