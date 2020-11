Das Bundeskabinett hat den Weg für zusätzliche Mittel zum Ausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen freigemacht.

Der Beschluss sieht vor, das bereits bestehende Sondervermögen von zwei Milliarden Euro mit zusätzlichen Bundesmitteln von bis zu 1,5 Milliarden Euro aufzustocken. Die Länder können die ersten 750 Millionen Euro bereits in diesem Jahr für Planungs- und Ausbaukosten verwenden, um die Schaffung zusätzlicher Ganztagsplätze zu beschleunigen. Ziel ist es, an fünf Tagen in der Woche jeweils eine achtstündige Betreuung anzubieten, einschließlich der Möglichkeit einer Ferienbetreuung. Ab 2025 gibt es für Kinder im Grundschulalter einen Rechtsanspruch darauf.



Etwa die Hälfte aller Grundschulkinder nutzt nach Angaben der Bundesregierung bereits ein Ganztagsangebot. Familienministerin Giffey schätzt den Bedarf allerdings auf 75 bis 80 Prozent. Diese Lücke soll nun geschlossen werden.

