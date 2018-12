Die Bundesregierung hat das Gesetz für die Einwanderung von Fachkräften beschlossen. Es zielt darauf ab, Fachkräfte aus Staaten außerhalb der EU ins Land zu holen. Damit soll der von vielen Unternehmen beklagte Mangel an geeignetem Personal gelindert werden. Mit einem zweiten Gesetzentwurf wird eine sogenannte Beschäftigungsduldung für abgelehnte, aber gut integrierte Asylbewerber eingeführt.

Diesen Personen droht unter bestimmten Bedingungen vorerst keine Abschiebung mehr. Dies gilt etwa dann, wenn sie bereits seit längerer Zeit einen festen Arbeitsplatz haben. Zuletzt war unter den Koalitionsparteien CDU/CSU und SPD insbesondere die Frage strittig, inwieweit abgelehnte, aber geduldete Asylbewerber für eine berufliche Tätigkeit in Deutschland bleiben können. Dieser Teil wird nun in ein eigenes Gesetz, das "Beschäftigungsduldungsgesetz", ausgegliedert. Der Entwurf dazu soll jetzt ebenfalls auf den Weg in die parlamentarische Beratung gebracht werden. Einzelheiten der Neuregelung sollen nach der Verabschiedung bekanntgegeben werden.

Einigung erst gestern gelungen

Die sogenannte Beschäftigungsduldung soll den Betroffenen die Möglichkeit geben, einen Aufenthaltstitel zu erhalten, der ihnen mehr Sicherheit gibt als bisher. Voraussetzung ist, dass sie längere Zeit gearbeitet haben. Unionspolitiker hatten die Befürchtung geäußert, die Vorlage schaffe Fehlanreize für eine zusätzliche Zuwanderung nach Deutschland und sei anfällig für Missbrauch. Über letzte strittige Punkte des Entwurfs hatte sich die Koalition erst gestern verständigt.



Mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll die Arbeitsmigration nach Deutschland einfacher gesteuert werden. Dafür soll für Zuwanderer aus Nicht-EU-Staaten die bisherige Beschränkung auf sogenannte Engpassberufe entfallen - also Beschäftigungen, für die schwer potentielle Bewerber zu finden sind. Außerdem soll die sogenannte Vorrangprüfung in der Regel wegfallen. Sie besagt, dass zunächst nach einem Bewerber aus Deutschland oder dem EU-Ausland geschaut werden soll.



In der deutschen Wirtschaft stößt das geplante Gesetz für die Einwanderung von Fachkräften auf Zustimmung. Vom Industrie- und Handelskammertag hieß es, die Unternehmen seien zunehmend auf qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände betonte, die Pläne dürften nun im parlamentarischen Verfahren nicht verwässert werden.



Aus der Politik gab es allerdings auch Vorwürfe, dass Unternehmen und Wirtschaftsverbände es versäumt hätten, Anlaufstellen im Ausland für qualifizierte Arbeitsmigranten zu schaffen. Dies könne durch ein Gesetz allein nicht aufgefangen werden.

Mit Änderungen wird gerechnet

Die SPD hatte darauf gedrungen, beide Gesetzesvorhaben noch in diesem Jahr auf den Weg zu bringen. Es gilt allerdings als wahrscheinlich, dass die Entwürfe im parlamentarischen Verfahren noch etwas verändert werden.



Umstritten war bis zuletzt unter anderem, wie viel Zeit Fachkräfte erhalten sollen, um fehlende Qualifikationen nachzuholen. CDU/CSU ist es zudem wichtig, dass abgelehnte Asylbewerber, die keine Angaben über ihre wahre Herkunft machen wollen, keine Möglichkeit erhalten, sich einen dauerhaften legalen Status zu verschaffen.

Pfeiffer, CDU: „Ein Schritt in die richtige Richtung“

Der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Pfeiffer, sagte im Deutschlandfunk, die Gesetzesvorlage gehe in die richtige Richtung. Sie verschärfe die Kriterien für den Zuzug von Arbeitnehmern aus Ländern außerhalb der EU. So seien unter anderem die Anforderungen für die Sprachkenntnisse sowie für die Anerkennung der Ausbildungsabschlüsse angehoben worden. Nach Ansicht Pfeiffers wird dadurch verhindert, dass Migranten die Sozialsysteme belasten.



Bundesarbeitsminister Heil erklärte, mit dem Gesetz regele die Koalition endlich eine gezielte Fachkräfteeinwanderung und schaffe "pragmatische Lösungen für geduldete Flüchtlinge, die bereits in Betrieben in Arbeit oder Ausbildung und gut integriert sind". Man dürfe nicht "die Falschen" abschieben, sagte der SPD-Politiker der "Saarbrücker Zeitung".

Kritik kommt von der Opposition

FDP-Politiker kritisierten, dass die Regierung mit ihren Gesetzesvorlagen kein Einwanderungsgesetz aus einem Guss schaffe. Stattdessen zersplittere die große Koalition das Ausländerrecht noch mehr, sagte Fraktionsvize Thomae der Deutschen Presse-Agentur.



Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen hatte am Wochenende gefordert, die Zuwanderung nicht nur für Hochqualifizierte zu erleichtern, sondern auch für Geringqualifizierte. Für sie könnten Kontingente festgelegt werden, wie dies 2015 für Westbalkanflüchtlinge geschehen sei, sagte er der "Stuttgarter Zeitung".



Kritik kam auch von der AfD. Der Bundestagsabgeordnete Wirth sprach mit Blick auf die geplanten Gesetzesvorlagen von einem neuen "Einfallstor nach Deutschland".



Vom Kabinett gebilligt wurde auch eine Novelle der Außenwirtschaftsverordnung. Damit erhält die Bundesregierung die Möglichkeit, leichter bei Firmenübernahmen durch Investoren außerhalb der EU einschreiten zu können.