Annalena Baerbock, Bundesaußenministerin (picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)

Bei dem Gespräch der beiden Staatschefs seien Irritationen aus der Vergangenheit ausgeräumt worden, teilte das Bundespräsidialamt in Berlin mit. Selenskyj lud Steinmeier, Bundeskanzler Scholz und die gesamte Regierung nach Kiew ein. Steinmeier habe Selenskyj Solidarität, Respekt und Unterstützung "für den mutigen Kampf des ukrainischen Volkes gegen den russischen Aggressor" ausgesprochen, hieß es weiter. Beide Präsidenten hätten das Gespräch als sehr wichtig und sehr gut bezeichnet.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP wurde von ukrainischer Seite keine Kritik an der Russland-Politik vorgebracht worden, die Steinmeier in seiner früheren Funktion als Außenminister vertreten hatte. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk hatte Steinmeier kürzlich deswegen noch scharf kritisiert.

Steinmeier-Besuch war von Kiew abgelehnt worden

Laut AFP-Angaben hatte Steinmeier bereits am 8. April den Wunsch nach einem Telefonat mit Selenskyj an die Ukraine übermitteln lassen. Ein für den 11. April angesetztes Gespräch sei dann aber wieder abgesagt worden, auch weitere Termine seien von ukrainischer Seite verschoben worden.

Die Irritationen hatten bereits zuvor zugenommen, als die ukrainische Seite Mitte April einen Besuch Steinmeiers in Kiew ablehnte. Der Bundespräsident wollte die ukrainische Hauptstadt zusammen mit den Präsidenten Polens und den Oberhäuptern der drei baltischen Staaten besuchen.

Druck auf Scholz

Zuletzt war der innenpolitische Druck auf Bundeskanzler Scholz gewachsen, selbst in die Ukraine zu reisen. Dies empfahl ihm etwa der CDU-Vorsitzende Merz nach einem eigenen Besuch in Kiew. Merz hatte in der ukrainischen Hauptstadt Selenskyj und andere Spitzenpolitiker getroffen. Diese Gespräche könne man nicht am Telefon oder in Videokonferenzen führen, sagte Merz anschließend im ZDF. Scholz lehnte solche Forderungen allerdings mehrfach mit dem Verweis ab, dass Steinmeier dort nicht erwünscht gewesen sei.

Auch die Bundestagspräsidentin reist nach Kiew

Heute wurde zudem bekannt, das Bundestagspräsidentin Bas am kommenden Wochenende nach Kiew reisen will. Sie wolle dort am 8. Mai auf Einladung ihres ukrainischen Amtskollegen gemeinsam mit ihm der Opfer des Zweiten Weltkriegs gedenken und politische Gespräche führen, teilte ein Sprecher der Bundestagspräsidentin mit.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.