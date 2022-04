Bundeskanzler Olaf Scholz (Odd Andersen/picture alliance/dpa/POOL AFP)

Der CDU-Vorsitzende Merz nannte die Ablehnung Steinmeiers einen diplomatischen Affront. Zuvor hatten sich bereits andere deutsche Politiker kritisch zum Vorgehen Kiews geäußert.

Steinmeier wollte ursprünglich zusammen mit den Staatsoberhäuptern Polens und der baltischen Staaten in die Ukraine reisen. Gestern hatte er jedoch erklärt, in Kiew offensichtlich nicht willkommen zu sein. Die ukrainische Regierung wirft ihm eine zu große Nähe zu Russland in der Vergangenheit vor. Sie lud heute stattdessen den Bundeskanzler ein.

Die Staatschefs Polens und des Baltikums trafen am Vormittag ohne Steinmeier mit dem Zug in Kiew ein und wurden dort vom ukrainischen Regierungschef Schmyhal empfangen. Sie wollen auch mit Präsident Selenskyj zusammenkommen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.