AKW-Laufzeitverlängerung

Am 15. April sei mit der Atomkraft als Energieerzeugungsquelle in Deutschland Schluss, sagte Scholz in Berlin. Es würden keine neuen Brennelemente für deutsche Atomkraftwerke mehr beschafft. Die Meiler sollten aber nun auch in jedem Fall bis zum Frühjahr weiterlaufen, betonte der SPD-Politiker. Es werde nicht mehr geprüft, ob eine Notwendigkeit dafür bestehe. Die ursprünglichen Pläne des grünen Wirtschaftsministers Habeck sahen eine sogenannte Notfallreserve vor, bei der die Kernkraftwerke nur dann genutzt werden sollten, wenn es für die Sicherheit der Energieversorgung als unbedingt notwendig erachtet wird.

Im Koalitionsstreit zwischen Grünen und FDP über die AKW-Laufzeiten in der Energiekrise hatte der Bundeskanzler gestern erstmals das politische Mittel der Richtlinienkompetenz gewählt. Die letzte Entscheidung hat allerdings der Bundestag. Scholz sagte, die Bundesregierung werde - so wörtlich - mit großer Geschwindigkeit einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen.

