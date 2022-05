Weltwirtschaftsforum

Bundeskanzler Scholz: "Angriff auf die Ukraine war ein Fehlschlag"

Bundeskanzler Scholz ist nach wie vor davon überzeugt, dass der russische Präsident Putin den Angriffskrieg in der Ukraine nicht gewinnen wird. Er habe bereits jetzt all seine strategischen Ziele verfehlt, der Angriff auf die Ukraine sei ein Fehlschlag, sagte Scholz auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos.

26.05.2022