Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schlägt in seiner Regierungserklärung zum Ukraine-Krieg bei der Sondersitzung des BUndestages einen harten Ton gegenüber Russland an. (picture alliance/dpa)

Der Krieg sei völkerrechtswidrig und durch nichts und niemanden zu rechtfertigen, betonte der SPD-Politiker. Putin wolle nicht nur ein unabhängiges Land von der Weltkarte tilgen, er zetrümmere auch die Weltordnung. Der Kanzler unterstrich die uneingeschränkte Solidarität der Bundesregierung mit der Ukraine.

Die Bundeswehr soll laut Scholz über ein Sondervermögen 100 Milliarden Euro für Investitionen und Rüstungsvorhaben erhalten. Das Geld werde mit dem Bundeshaushalt 2022 bereitgestellt. Zugleich sagt der Kanzler zu, Deutschland werde "von nun an - Jahr für Jahr - mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren". Die Bundeswehr brauche angesichts der Zeitenwende durch den russischen Angriff auf die Ukraine "neue, starke Fähigkeiten", sagte Scholz. Maßstab müsse sein, dass alles getan werde, was für die Sicherung des Friedens in Europa gebraucht werde.

Ukraine begrüßt Kurswechsel

Scholz hatte gestern angekündigt, dass Deutschland die ukrainischen Streitkräfte nun doch mit schwerem Kriegsgerät ausstatten werde. 1.000 Panzerabwehrwaffen und 500 Boden-Luft-Raketen sollen geliefert werden. Außerdem sollen mehrere gepanzerte Fahrzeuge für den Personenschutz und bis zu 10.000 Tonnen Treibstoff in die Ukraine gebracht werden, hieß es aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Weitere Unterstützungsleistungen würden derzeit geprüft. Bisher hatte Deutschland alle Exporte tödlicher Waffen an die Ukraine prinzipiell abgelehnt, weil es sich um ein Krisengebiet handelt.

Der ukrainische Präsident Selenskyj zeigte sich erfreut über den Kurswechsel und twitterte: "Weiter so, Kanzler Olaf Scholz. Die Anti-Kriegs-Koalition handelt!" Auch der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, begrüßte die Entscheidung der Bundesregierung. Endlich seien die Deutschen erwacht und hätten begonnen, richtig zu handeln, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Er sei froh über die 180-Grad-Wende der Bundesregierung. Melnyk kritisierte, er sei lange Zeit mit seinen Mahnungen nicht ernst genommen worden.

Auch deutsche Waffen über Niederlande und Estland an Ukraine

Zuvor hatte die Bundesregierung den Nato-Partnern Niederlande und Estland Waffenlieferungen an die Ukraine genehmigt. Im Falle der Niederlande geht es um 400 Panzerfäuste aus deutscher Produktion. Bei Estland handelt es sich um Artilleriegeschütze aus DDR-Altebständen, bei denen aufgrund vertraglicher Vereinbarungen vor einer Weitergabe die Zustimmung Deutschlands erforderlich ist.

Der Deutschlandfunk überträgt die Erklärung des Bundeskanzlers.

Weiterführende Artikel:

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen fortlaufend aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen.

Russische Desinformation - Warum spricht Putin von Neonazis und Genozid

Verteidigung - Was genau ist die NATO

Diese Nachricht wurde am 27.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.