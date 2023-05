Der ukrainische Präsident Selenskyj wird von Bundeskanzler Scholz mit militärischen Ehren begrüßt. (AFP / ODD ANDERSEN)

Nach einem Gespräch mit Steinmeier trug sich Selenskyj ins Gästebuch ein. Er dankte dem deutschen Volk für Unterstützung und Solidarität im Krieg gegen Russland. Er bezeichnete Deutschland als "wahren Freund und verlässlichen Verbündeten". "Danke Deutschland!" schrieb er auf deutsch.

Der ukrainische Präsident war in der Nacht in Berlin eingetroffen. Am Nachmittag sollen Selenskyj und das ukrainische Volk in Aachen mit dem Karlspreis für Verdienste um die Einheit Europas geehrt werden. Scholz wird die Laudatio halten. Weitere Redner sind EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der polnische Ministerpräsident Morawiecki. Es wird erwartet, dass der Kanzler und Selenskyj gemeinsam von Berlin nach Aachen fliegen. Dies ist aus Sicherheitsgründen aber noch nicht offiziell bestätigt.

Es ist der erste Besuch Selenskyjs in Deutschland seit dem russischen Angriffskrieg. Gestern hatte die Bundesregierung ein neues milliardenschweres Rüstungspaket für die Ukraine angekündigt. Die Militärhilfe hat einen Wert von rund 2,7 Milliarden Euro. Geliefert werden sollen unter anderem Kampf- und Schützenpanzer, Flugabwehrsysteme und Aufklärungsdrohnen.

