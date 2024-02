US-Präsident Joe Biden (r) spricht mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Oval Office des Weißen Hauses in Washington (Archiv). (Susan Walsh / AP / Susan Walsh)

Bei dem Gespräch im Weißen Haus wird es vor allem um die Fortsetzung der Militärhilfe für die Ukraine gehen. Die USA und Deutschland sind die beiden wichtigsten Waffenlieferanten des von Russland angegriffenen Landes. Biden versucht seit Monaten vergeblich, ein neues Hilfspaket für Kiew mit einem Volumen von 60 Milliarden US-Dollar, umgerechnet 55 Milliarden Euro, durch den Kongress zu bringen.

Scholz appellierte vor seinem Abflug an alle Verbündeten, in der Hilfe nicht nachzulassen. Er versucht derzeit vor allem, die EU-Partner zu weiteren Zusagen von Rüstungsgütern zu bewegen. Weitere Themen des Treffens werden der Konflikt im Nahen Osten und der NATO-Gipfel im Sommer in Washington sein. Nach seiner Ankunft wollte sich Scholz mit Kongressabgeordneten in der Residenz des deutschen Botschafters treffen. Am nächsten Tag sind Gespräche mit US-amerikanischen Unternehmern geplant.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.