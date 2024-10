Bundeskanzler Olaf Scholz bei einem früheren Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (rechts). (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Dabei geht es um den Krieg im Nahen Osten sowie um Sicherheitsthemen und Migration. Scholz will sich dafür einsetzen, dass Abschiebungen künftig leichter abgewickelt werden können. Ende September waren mehr als 15.000 türkische Staatsbürger in Deutschland ausreisepflichtig. In der ersten Jahreshälfte konnten jedoch nur 441 Menschen aus Deutschland in die Türkei abgeschoben werden. Das NATO-Land hofft seinerseits auf Bewegung beim angestrebten Kauf von Eurofighter-Kampfjets. Kontrovers dürfte der Austausch über den Nahostkonflikt werden.

Erdogan unterhält gute Beziehungen zur militant-islamistischen Hamas. Er hat die Bundesregierung wiederholt für deren Unterstützung Israels kritisiert.

