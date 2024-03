Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht bei der Befragung der Bundesregierung im Plenarsaal im Deutschen Bundestag. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Scholz sagte während einer Regierungsbefragung im Parlament, die Lieferung eines derart weitreichenden Waffensystems wie Taurus mache eine Beteiligung deutscher Soldaten erforderlich. Diese Grenze werde er als Bundeskanzler nicht überschreiten. Dabei sei es unerheblich, ob der Einsatz deutscher Soldaten für das Taurus-System in der Ukraine oder in Deutschland stattfinde. Bundeswehrsoldaten müssten überprüfen, wohin gezielt und geschossen werde. Scholz ging nicht auf den Aspekt ein, ob Taurus auch ohne deutsche Soldaten betrieben werden könnte.

Bislang hatte er argumentiert, dass das System nicht ohne Bundeswehrsoldaten, die vor Ort in der Ukraine sein müssten, betrieben werden könnte. Die Unionsfraktion warf Scholz in der Debatte vor, seine eigentliche Motivation zu verbergen und der Ukraine offenbar nicht ausreichend zu vertrauen. Scholz betonte hingegen, kein Land in der EU habe bisher so viele Waffen und Munition an die Ukraine geliefert wie Deutschland.

CDU und CSU, aber auch Politiker von FDP und Grünen sind für eine Bereitstellung des Waffensystems. Mit Taurus-Marschflugkörpern könnten Ziele im Radius von 500 Kilometern getroffen werden. Damit wären auch Ziele weit über das ukrainisch-russische Grenzgebiet hinaus von der Ukraine aus erreichbar.

Bundeskanzler Scholz stellte sich im Bundestag erstmals in diesem Jahr den Fragen der Abgeordneten. Am Nachmittag ist außerdem eine aktuelle Stunde zur sogenannten Taurus-Abhöraffäre bei der Bundeswehr angesetzt.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.