Lage in Nahost

Bundeskanzler Scholz hat unmittelbar nach dem Großangriff der Hamas auf Israel seine Solidarität bekundet, jetzt reist er nach Israel. (Fabian Sommer / dpa / Fabian Sommer)

Scholz kündigte außerdem einen Besuch in Ägypten an - dem einzigen Nachbarland Israels, das auch an den Gaza-Streifen grenzt. Es wird erwartet, dass Scholz den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu und den ägyptischen Präsidenten al-Sisi trifft. In den Gesprächen soll es unter anderem darum gehen, wie die 199 Geiseln der Hamas im Gaza-Streifen befreit werden können - darunter auch mehrere Deutsche.

"Zeichen der Solidarität"

Der israelische Botschafter in Deutschland, Prosor, zeigte sich über den geplanten Besuch erfreut. Das sei wirklich ein Zeichen der Solidarität. Scholz sei dann der erste Regierungschef, der Israel nach den Anschlägen besucht, sagte Prosor dem TV-Sender "Welt".

Außenministerin Baerbock war am Freitag zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel gereist. Sie traf dort neben israelischen Regierungsvertretern auch Angehörige der verschleppten Zivilisten.

Auch Biden plant offenbar Israel-Reise

Laut Medienberichten erwägt auch US-Präsident Biden in den nächsten Tagen eine Nahost-Reise. Im Fernsehsender CBS sagte Biden, eine mögliche Besetzung des Gazastreifens durch Israel wäre ein Fehler. Die Organisation repräsentiere nicht das gesamte palästinensische Volk, erklärte der US-Präsident. Zugleich machte Biden deutlich, dass die Strukturen der islamistischen Hamas im Gazastreifen beseitigt werden müssten. US-Außenminister Blinken wird nach seinen Beratungen mit mehreren arabischen Ländern heute erneut in Israel erwartet.

